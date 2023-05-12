Группа ученных из Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» впервые провела исследование о накоплении дейтерия и гелия в перспективных, так называемых «умных» сплавах W-Cr-Y. Полученные результаты помогут исследователям подбирать оптимальный состав сплава для использования в термоядерных реакторах.

По словам кандидата физико-математических наук и младшего научного сотрудника кафедры физики плазмы НИЯУ МИФИ Зория Арутюняна, одной из главных проблем для получения стабильного источника термоядерной энергии является агрессивное воздействие плазмы на внутренние стенки реактора.

Постоянное воздействие интенсивного потока частиц изотопов водорода, нейтронов и гелия приводит к изменению первоначальных эксплуатационных характеристик материала стенок реактора, что существенно снижает срок его службы. На сегодняшний день стенки термоядерных реакторов выполняют из различных сплавов вольфрама с добавлением хрома, иттрия, титана и кремния.

Новое исследование российских ученых, опубликованное в научном журнале Journal of Nuclear Materials, позволит лучше определять рабочие режимы термоядерных установок, использующих «умные» сплавы W-Cr-Y в качестве внутренних стенок реактора.