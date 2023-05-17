Организаторы Европейских игр 2023 года не допустили к участию российских и белорусских спортсменов в турнире в нейтральном статусе, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета. В заявлении Европейского олимпийского комитета (ЕОК) говорится, что атлеты из России и Белоруссии не станут допускаться к участию в Европейских играх 2023 ни в каких статусах. «До начала соревнования осталось менее 40 дней, но за этот период никаких изменений не будет», – отметили в ЕОК.

27 января 2023 года пресс-службой Европейского олимпийского комитета было объявлено о запрете допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям на Европейских играх 2023 года. Соревнование должно состояться в Польше с 21 июня по 2 июля.

Стоит отметить, что в квалифицированном турнире стран Азии и Океании российские боксеры будут допущены. Олимпийским комитетом Азии подтверждено, что российские и белорусские спортсмены получили допуск к соревнованиям.