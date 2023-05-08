На Херсонском направлении продолжаются артиллерийские дуэли между левым и правым берегом. Артиллеристы вооруженных сил Российской Федерации за прошедшие сутки точным огнем поразили украинскую буксируемую гаубицу «Мста-Б» и 120-миллиметровый минометный расчет. Об этом в беседе с журналистами в понедельник 8 мая заявил представитель экстренных служб региона.

Сообщается, что в ночное время суток российские артиллеристы накрыли точным огнем местоположение украинского расчета буксируемой гаубицы «Мста-Б» вместе с полным боекомплектом в окрестностях населенного пункта Степановка, расположенного в пригороде Херсона. При этом в окрестностях населенного пункта Антоновка артиллерийских огнем ВС России был уничтожен минометный расчет вооруженных сил Украины вместе с полным боекомплектом.

Безвозвратные потери украинской армии в живой силе на данном направлении за сутки составили шесть военнослужащих, еще семеро солдат ВС Украины получили ранения различной степени тяжести.