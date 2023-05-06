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Согласно официальной сводке Министерства обороны Российской Федерации, подразделения ракетных войск и артиллеристы Южной группировки российских сил нанесли массированный удар по объектам ВС Украины, расположенным на территории населенных пунктов Славянск и Краматорск в ДНР.

ВС России нанесли удар по станции разгрузки и временному пункту размещения 66-й отдельной механизированной бригады ВС Украины в окрестностях Славянска, и пункту временной дислокации 54-й отдельной механизированной бригады ВС Украины в окрестностях Краматорска.

Также российские артиллеристы нанесли удар по выявленным местам хранения боеприпасов украинской армии в окрестностях населенных пунктов Белогоровка и Курахово. А в районе Марьинки был уничтожен опорный пункт взвода 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины.

Сообщается, что всего на Южно-Донецком и Запорожском направлениях было ликвидировано до 90 боевиков украинской армии.

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