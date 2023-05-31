ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Спуск на воду первого в России “стелс”-корвета произойдёт позже изначально запланированного срока. Это связано с тем, что боевое судно частично перепроектируют – сообщает РИА “Новости” со ссылкой на неназваный информированный источник.

По данным собеседника информационного агентства, перепроектировка понадобилась для того, чтобы более детально проработать технические инновационные решения. Источник подчеркнул, что работа над современным кораблём не прекращается, проект не закрывается, а лишь “сдвигается вправо”, то есть он будет готов позже, чем планировалось.

РИА “Новости” напоминает, что корвет проекта 20386 планируют сделать полностью “невидимым” для радиолокационных систем. До этого на российских кораблях уже использовались “стелс”-технологии. Однако они касались только отдельных элементов.

Вам может понравиться

Глава Минобороны Украины назвал количество танков Leopard, полученных ВСУ

Около 60 немецких танков Leopard Вооружённые силы Украины уже получили. Об этом рассказал министр обороны страны Алексей Резников. Его цитирует ТАСС со ссылкой на интервью, которое глава военного ведомства дал

Разработчики ИИ сравнили потенциальную опасность своих технологий с пандемией и ядерным оружием

Ведущие компании-разработчики в области Искусственного Интеллекта предупредили о смертельной опасности внедрения новых технологий в общественную жизнь всего человечества. Данное заявление было озвучено организацией Centre for AI Safety (Центр безопасности ИИ).

Ракеты и «Герани» вызвали массовые разрушения по всей Украине

Массовые разрушения стали следствием комбинированной атаки ВС РФ практически на все регионы Украины. Сообщается, что цели были поражены в Киевской и Одесской, в Хмельницкой и Львовской, в Полтавской и Черкасской