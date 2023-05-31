Спуск на воду первого в России “стелс”-корвета произойдёт позже изначально запланированного срока. Это связано с тем, что боевое судно частично перепроектируют – сообщает РИА “Новости” со ссылкой на неназваный информированный источник.

По данным собеседника информационного агентства, перепроектировка понадобилась для того, чтобы более детально проработать технические инновационные решения. Источник подчеркнул, что работа над современным кораблём не прекращается, проект не закрывается, а лишь “сдвигается вправо”, то есть он будет готов позже, чем планировалось.

РИА “Новости” напоминает, что корвет проекта 20386 планируют сделать полностью “невидимым” для радиолокационных систем. До этого на российских кораблях уже использовались “стелс”-технологии. Однако они касались только отдельных элементов.