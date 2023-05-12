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Президент России Владимир Путин поручил создать условия для возвращения жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, которые покинули свое место жительства в период проведения СВО России на Украине.

Данные изменения будут внесены в Концепцию государственной миграционной политики России на 2019-2025 годы. Указ президента был опубликован на портале правовой информации. Документ будет дополнен пунктом «создание условий для возвращения, в том числе из-за рубежа, жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, покинувших в период проведения специальной военной операции места постоянного проживания». Указ вступил в силу 12 мая 2023 года.

Ранее в Кремле заявили, что российские власти должны предпринять необходимые меры, чтобы покинувшие Россию граждане захотели вернуться обратно. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что те россияне, которые «не имеют вражеского отношения к нашей стране являются нашими гражданами, за которых мы должны бороться».

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