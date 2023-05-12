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Решение о приостановке членства России и Беларуси в Международном паралимпийском комитете было отменено.

Независимый трибунал МПК, рассмотрев апелляции Паралимпийских комитетов России (ПКР) и Беларуси, принял решение отменить временное отстранение, которое было введено в ноябре 2022 года. Причина отмены связана с «техническими причинами».

Однако недопуск российских и белорусских спортсменов к соревнованиям остается в силе. Окончательное решение о членстве России и Беларуси будет принято на генассамблее МПК, которая состоится 28–29 сентября в Бахрейне.

Президент МПК, Эндрю Парсонс, отметил, что хотя они уважают решение Независимого апелляционного трибунала, они не согласны с ним. Вопросы, связанные с членством России и Беларуси, будут обсуждаться на генассамблее в текущем году, где МПК предоставит дополнительную информацию, накопившуюся с момента рассмотрения апелляций.

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