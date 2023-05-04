Глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин высказался по поводу атаки беспилотника ВСУ на Кремль.

Он заявил, что необходимо отвечать Киеву точно такими же беспилотниками. Пригожин также отметил, что прежде всего нужно разобраться, как такая ситуация могла произойти, и после этого приложить все усилия для того, чтобы Россия стала ведущей державой в области развития технологий БПЛА.

По его словам, в данный момент представители российской власти выглядят как клоуны, которые угрожают дронам ядерной бомбой.

Напомним, что в ночь на 3 мая два беспилотника подорвались над зданием Сенатского дворца на Красной площади, что было расценено властями России как спланированная террористическая акция и покушение на президента РФ Владимира Путина накануне Дня Победы.