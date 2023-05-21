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Россия сразу “почувствует, когда начнется контрнаступление ВСУ”, заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам на саммите “Большой семерки” в Хиросиме.

Корреспонденты западных изданий поинтересовались хотя бы приблизительной датой начала военной операции, о которой Зеленский и его подчиненные бесконечно говорят уже полгода. Однако украинский лидер предпочел в очередной раз уйти от ответа.

Напомним, что российские эксперты считают, что первым признаком контрнаступления ВСУ станет появление большого скопления военной техники на одном из участков линии соприкосновения. Также на него могут указывать участившиеся и интенсивные артиллерийские и ракетные удары по позициям ВС РФ.

Напомним, что в Хиросиме Зеленский признал, что Украина больше не контролирует Бахмут.

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