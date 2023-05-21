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На вопрос, находится ли Бахмут (Артемовск) все еще в руках Украины, заданный на полях саммита “Большой семерки” в Хиросиме, президент Владимир Зеленский ответил отрицательно.

“Я думаю, что нет”, – заявил украинский лидер.

Британское издание Sky News отмечает, что тем самым Зеленский фактически признал, что Артемовск находится под контролем ВС РФ, что категорически отрицает Минобороны Украины. Напомним, что в военном ведомстве заявляют о “тяжелых боях за Бахмут” и контролем ВСУ над его окраинами.

Президент Зеленский также заявил, что “город разрушен” практически полностью, от него “мало что осталось”.

Напомним, что президент России Владимир Путин ранее поздравил бойцов, освободивших Артемовск, а также заявил, что все будут представлены к государственным наградам.

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