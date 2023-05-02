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Немецкий таблоид Bild* сообщил, что предоставленная Киеву натовская бронетехника, включая и немецкие Leopard, может быть разгромлена российскими войсками. Автор материала утверждает, что ВС России хорошо подготовились к встрече с западной бронетехникой.

Украинское командование планирует масштабное контрнаступление, о котором непрерывно говорится на протяжении нескольких месяцев. Главная задача контратаки – отбить обратно утраченную ранее территорию. Основные надежды ВСУ полагают на западную бронетехнику, в особенности, на немецкие Leopard. Именно они являются основой бронетанкового кулака, которым украинское командование намеревается прорывать российскую оборону.

Однако, автор материала сообщает, что российская армия готова встретиться с немецкими танками, ведь на вооружении ВС России есть оружие, способное нанести поражающие удары Leopard и прочей натовской технике. Этим оружием являются ПТРК, которые были специально разработаны для борьбы с западным вооружением. Отмечается, что российский ПТРК с тандемным зарядом способен пробить до метра брони, чего вполне достаточно для выведения из строя любой бронетехники, в том числе и танков Leopard.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

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