Польше стоило бы делать более взвешенные заявления и проявлять к Киеву должное уважение, заявил посол Украины в Варшаве Василий Зварыч. Так он прокомментировал предложение представителя польского МИД Лукаша Ясины к президенту Зеленскому извиниться за Волынскую резню.

Зварыч заявил, что формула восстановления дружеских отношений между Украиной и Польшей после всех исторических событий звучит как “прощаем и просим прощения”. В этом случае любые спорные моменты разрешатся сами по себе.

“Любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что мы должны делать по отношению к нашему общему прошлому, являются неприемлемыми и досадными. Мы помним историю, готовые к диалогу и взаимному пониманию, и в то же время призываем к уважению и взвешенности в заявлениях”, – подвел итог украинский дипломат.