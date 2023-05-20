Несмотря на всю свою занятость и множество неотложных дел, президент Украины Владимир Зеленский мог бы извиниться перед народом Польши за Волынскую резню. Такое заявление сделал представитель МИД страны Лукаш Ясина.

Он признал, что Зеленский сейчас чрезвычайно занят, однако он вполне может взять на себя чуть больше ответственности и принести извинения Польше и ее народу. Это позитивно скажется на дальнейших отношениях двух стран, уверен Ясина.

Он отметил, что Варшава сделала первый шаг и признала свои исторические ошибки. Теперь не мешало бы и Киеву последовать ее примеру. Отдельные политики делают заявления и жесты, но хотелось бы увидеть их на уровне президента страны, а не дипломатов.

Волынская резня – это массовые убийства поляков представителями ОУН (Организация украинских националистов – в России признана экстремистской и запрещена). В 1942 и 1943 года на Волыни были уничтожены около 100 тысяч этнических поляков, которые жили на территории региона.