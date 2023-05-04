Google представил новую технологию криптографических ключей Passkeys, которая позволяет пользователям отказаться от паролей и кодов двухэтапной аутентификации при входе в свою учётную запись.

Технология представляет собой более безопасную и удобную альтернативу паролям и SMS-верификации, которую также поддерживают Apple, Microsoft и другие компании, входящие в FIDO Alliance.

Для входа в систему пользователь должен использовать предварительно аутентифицированное устройство, например смартфон, с помощью PIN-кода или биометрической аутентификации, например отпечатка пальца или Face ID.

Технология Passkeys не передает биометрические данные Google или другим сторонам, что полностью безопасно, так как отсутствует пароль, который можно украсть.

Новая опция доступна на устройствах, которые работают под управлением iOS 16, ОС Android 9 и более новых.