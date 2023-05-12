Издание «Московский Комсомолец» со ссылкой на полковника в запасе Центрального аппарата Минобороны Российской Федерации Владимира Трухана сообщает, что украинская армия начнет свое контрнаступление с мощного удара.

По словам полковника, такая контратака противника даже может прорвать первую линию обороны Вооруженных сил России. Он сказал, что наступление будет остановлено вторым эшелоном войск. «Это будет жесткий момент», – отметил Трухан, подчеркнув, что второй эшелон всегда наиболее боеготов, как в оборонительной позиции, так и в наступающих действиях.

Трухан подчеркнул, что вероятность украинского контрнаступления все еще высока, поэтому все силы и оперативные склады пребывают в состоянии боевой готовности с максимальным наполнением.

ВС России продолжают проведение специальной военной операции на Украине, начавшейся 24 февраля 2022 года. Главная цель спецоперации – демилитаризация и денацификация Украины.