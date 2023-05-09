Киевский режим продолжает накапливать силы и средства для проведения своего контрнаступления. Портал «Русская весна» показал кадры, снятые в одном из регионов Украины, с эшелоном различной бронетехники и инженерных машин натовского и советского производства.

На опубликованных кадрах можно увидеть замаскированные под защитной тканью немецкие танки Leopard, американские бронеавтомобили MaxxPro, польские танки Т-72, различные инженерные машины и колесную военную технику.

Стоит обратить внимание, что на территории Украины запрещено вести съемку передвижения любой техники вооруженных сил страны, поэтому опубликованные в Сети кадры с большой долей вероятности являются частью психологической борьбы киевского режима для нагнетания панических настроений в рядах российской армии.

Напомним, что в ночь на 9 мая по местам сосредоточения силы и средств для будущего контрнаступления ВС Украины был нанесен массированный ракетный удар ракетами класса «Искандер» со стороны ВКС России.