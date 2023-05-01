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Папа Римский Франциск заявил, что принимает участие в тайной миротворческой миссии на Украине, сообщает агентство Reuters.

Он не раскрыл подробности миссии, но заявил, что она еще не является публичной, и что он сообщит о подробностях, как только это будет возможно.

Ранее венгерский президент Каталин Новак обратился к папе Римскому Франциску с просьбой лично поспособствовать прекращению вооруженного конфликта и установлению мира на территории Украины.

Напомним, что 24 февраля 2022 года российский президент Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Он заявил, что Москва не стремится к оккупации Киева, но российские Вооруженные силы сделают все, чтобы демилитаризовать Украину.

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