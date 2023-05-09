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В Сети опубликованы кадры уничтожения зданий в Бериславе, расположенных в промышленной зоне, где хранилось вооружение и располагался личный состав Вооруженных сил Украины. Видео поделился портал «Военное дело».

В результате ударов, нанесенных управляемыми планирующими авиационными бомбами УПАБ-500, были уничтожены стратегические объекты.

Специалисты отметили, что украинские Вооруженные силы наносят огромные потери из-за ежедневных ударов при помощи УПАБ, что может привести к срыву контрнаступления.

Ранее стало известно, что российские бойцы применяют беспилотники с бомбами, чтобы подбросить их к украинским военным и подорвать дистанционно.

Напомним, что армия России продолжает специальную военную операцию на территории Украины.

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