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В ночь на 8 мая в Киеве прогремели взрывы. Согласно информации, опубликованной на сайте «Русская весна», российские тихоходные дроны-камикадзе «Шахиды» поразили важные объекты.

Издание отмечает повреждение взлетной полосы аэропорта Жуляны и поражение резервуара с топливом в Соломенском районе. Также были зафиксированы взрывы в Одесской и Черниговской областях, а также замечены беспилотники «Герани» в Винницкой и Житомирской областях.

Авторы публикации также сообщают, что «вторая волна ракетных ударов» пришлась на объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской области и на части Запорожской области, находящиеся под контролем Киева.

Официальных подтверждений от Министерства обороны России относительно проведенной атаки пока не поступало.

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