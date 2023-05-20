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В ночь на 20 мая киевская городская администрация заявила о пожаре на крыше многоэтажного дома в Днепровском районе. Портал “Русская весна” предполагает, что он стал результатом поражения западного зенитно-ракетного комплекса.

Напомним, власти украинской столицы сообщили об очередной атаке дронов-камикадзе “Герань-2”, которые в Киеве упорно именуют “Шахидами”. Все дроны, по уверению политиков, “сбила ПВО”. Но в результате якобы падения обломков загорелась крыша многоэтажки.

Военные корреспонденты напоминают, что ВСУ размещают на крышах высотных домов комплексы противовоздушной обороны, получаемые от Североатлантического альянса. Поэтому вполне вероятно, что одна из таких систем была поражена барражирующим боеприпасом “Герань” и сгорела именно она. Но официальной информации по этому поводу пока нет.

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