После полуночи 20 мая в Киеве заработали сирены воздушной тревоги, после чего практически сразу начали греметь взрывы. В администрации региона выдали стандартную “заготовку” про “безупречную работу ПВО”, которая “сбивает” российские ракеты.

Позже информацию преподнесли более подробно. Выяснилось, что около 10 взрывов в украинской столице спровоцировали дроны-камикадзе “Герань-2”. Все они, разумеется, были “уничтожены”, но из-за “падения обломков” в городе началось несколько крупных пожаров.

Так, в Дарницком районе вспыхнул автомобиль и станция технического обслуживания, в Днепровском загорелась крыша многоэтажного дома, в Соломенском – несколько машин и покрытие автодороги.

Напомним, что Киев постоянно заявляет об уничтожении практически всех средств поражения ВС РФ, а также о попадании обломков по гражданской инфраструктуре. Но в подавляющем большинстве случаев выясняется, что ликвидированы склады с боеприпасами, топливом и оружием, а также пункты размещения личного состава.