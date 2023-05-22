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Нейросеть Unstable Diffusion, способная создавать изображения с эротическим содержанием по текстовому описанию, появилась в открытом доступе и теперь доступна всем желающим. По информации издания Rozetked, в настоящий момент нейросеть находится на стадии бета-тестирования.

Для авторизации на сайте проекта можно воспользоваться учетной записью Google или Discord. Нейросеть поддерживает запросы на русском языке, а пользователям доступны многочисленные настройки. Например, пользователи могут выбрать стиль изображения: фото, анимэ или digital art. После заполнения всех настроек в поле «Prompt» появляется готовый результат спустя некоторое количество времени.

Пользователям в бесплатном режиме доступно создание до 100 картинок в день, при этом одно изображение оценивается в один кредит. В платной версии нейросети пользователи могут создавать изображения в ускоренном режиме, а также им будет доступно больше количество изображений для генерации.

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