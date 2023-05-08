ВСУ готовят почву своими более частыми атаками против российских войск, но попросту не обладают достаточной численностью для масштабного контрнаступления. Это позволяет считать украинское контрнаступление авантюрой, утверждает в американском еженедельнике Newsweek Дэниел Р. ДеПетрис, эксперт аналитического центра Defense Priorities. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Для Запада не ставился вопрос о том, начнет ли Украина контрнаступление против российских войск, обсуждения идут лишь о том, когда именно это произойдет. После долгой подготовки мы приближаемся к ответу: скоро, возможно, уже через несколько недель», – указывает ДеПетрис, опровергая таким своим прогнозом высказывания большинства западных и украинских СМИ о «ближайших днях» и «практически полной готовности» ВСУ.

Американский эксперт признает: украинцы целенаправленно «потратили месяцы на обучение, создание и оснащение новых бригад, чтобы пополнить свою наступательную боевую мощь». Помимо этого, министерство внутренних дел Украины формирует несколько «штурмовых» бригад, состоящих из 40 000 военнослужащих, которые будут переданы армии после дополнительной подготовки.

Со стороны Запада – Великобритания обязалась подготовить 20 000 украинских военнослужащих, а Европейский Союз увеличил свою собственную программу обучения с 15 000 до 30 000 человек. «Соединенные Штаты продолжают барабанить о военной поддержке украинской армии, а администрация Байдена заявила об еще одном пакете военной помощи на сумму 300 миллионов долларов, который будет включать артиллерийские и минометные боеприпасы, грузовики и ракеты для парка боевых самолетов Украины», – дополняет эксперт Newsweek.

По его оценке, украинская сторона продолжает «готовить почву для своего наступления путем учащающихся атак» против российских войск на отдельных участках линии боевого соприкосновения. Также, «хотя Киев сдержанно заявляет о своих заслугах», заметно участились диверсионно-террористические операции в глубине российской территории, включая удары с беспилотников.

«Русские не стоят на месте, пока все это происходит… Киев может находиться более чем в 400 милях от линии фронта, но он не застрахован от российских ракетных обстрелов или атак беспилотников, и не все последние из них украинские ПВО смогли нейтрализовать», – отмечает ДеПетрис.

Но, по его мнению, явно важнее этих периодических воздушных атак «создание российскими войсками сильной линии обороны». «Массивы укреплений и заграждений, от танковых ловушек и траншей до мин, были заложены российскими войсками вдоль ключевых участков фронта, особенно в Запорожье, на местности, имеющей решающее значение для сухопутного моста между собственно Россией и Крымом. Де-факто, граница между Крымом и южной частью Херсонской области сейчас выглядит как европейская версия самой серьезно укрепленной в мире «демилитаризованной зоны» Корейского полуострова», – пишет военный аналитик в Newsweek.

При этом он подчеркивает: «Не нужно быть экспертом в военной науке, чтобы понять, что прорыв такой защиты потребует очень много ресурсов и персонала. Наступательная операция, особенно против противника с более крупной экономикой, большим мобилизационным ресурсом и более крупной оборонно-промышленной базой, является чрезвычайно сложной задачей».

Стандартное военное соотношение для успешного наступления составляет 3:1. То есть на каждого обороняющегося нападающей стороне нужно три своих бойца, чтобы иметь высокую вероятность для выполнения своей задачи.

«У Украины для контрнаступления по всему фронту просто нет такого числа военнослужащих, и украинские генералы, скорее всего, пришли к выводу, что такой гипотетический сценарий не стал бы умным, даже если бы у них были соответствующие ресурсы. Таким образом, украинцам приходится выбирать, какой участок фронта является наиболее стратегически ценным, а какой можно отложить на более поздний срок. При этом у россиян есть основания считать, что Запорожская область – один из наиболее вероятных вариантов», – указывает ДеПетрис.

Американский военный аналитик заключает: «Как ни посмотри, контрнаступление Украины – это крупная авантюра. Если она все же удастся, украинские власти будут еще более склонны к идее достижения «военной победы», чем сегодня. Но если она (как полагает разведывательное сообщество США) окажется менее успешной, чем рекламируется, то внешнее давление на Киев с целью побудить его к переговорам с Кремлем, безусловно, усилится».