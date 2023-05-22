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Группа исследователей из США открыла новый способ репродукции человека. Как сообщает в своем материале издание The New Yorker, теперь для получения генетического материала не обязательно использовать яйцеклетки.

Ранее в эксперименте японские ученые взяли клетки кожи у мышей и получили из них яйцеклетку. После оплодотворения яйцеклетки были помещены в матки мышей. В результате мыши дали потомство из 10 мышат. Успех данного эксперимента, по мнению ученых, может совершить настоящую революции в репродуктивной науке. Теперь ученым из США удалось воссоздать яйцеклетку человека из образцов кожи.

В настоящий момент в Соединенных Штатах Америки около 2% от всех новорожденных были зачаты в лабораторных условиях посредством ЭКО. Однако традиционный способ репродукции очень затратный и трудоемкий. Поэтому ученые надеются, что результаты их эксперимента помогут в будущем в разы снизить затраты на проведение успешного ЭКО.

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