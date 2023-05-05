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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Нью-Йорк с последнего его визита значительно преобразился. Он подчеркнул, что предыдущая его командировка в этот американский город была в конце 90-х годов. По словам Небензи, Нью-Йорк стал чище и красивее, однако с Москвой ему еще рано соревноваться, так как российская столица намного красивее.

Постпред РФ отметил, что Нью-Йорку пришлось пережить целых две катастрофы. Одна из ужаснейших трагедий произошла 11 сентября 2001 года, когда террористами были взорваны «башни-близнецы». Это событие на долгий период повергло город и местных жителей в шок. А коронавирусная пандемия также ударила по экономической жизни города. Жители оставались в своих домах, боясь выходить на улицы. Весь бизнес в населенном пункте просто замер.

Небензя также подчеркнул, что многие его зарубежные коллеги сомневаются в том, что Москва краше Нью-Йорка. На что у чиновника есть простой ответ: «Приезжайте сами в Москву и посмотрите».

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