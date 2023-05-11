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Военный эксперт Алексей Суконкин заявил в интервью NEWS.ru, что попытки Вооруженных сил Украины атаковать территорию Российской Федерации с помощью беспилотных летательных аппаратов можно прекратить путем полного уничтожения мест базирования дронов ВСУ. По его мнению, ликвидация украинских аэродромов является более эффективным подходом, чем противовоздушная оборона.

Эксперт считает, что для пресечения атак беспилотников ВСУ можно использовать методы сбивания их в полете, а также уничтожение мест их базирования вместе с обслуживающим персоналом.

Он привел пример из Великой Отечественной войны, когда аэродром нацистов, с которого они совершали вылеты на Сталинград, был уничтожен танками.

Суконкин заключил, что то же самое можно сделать с украинскими беспилотными летательными аппаратами.

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