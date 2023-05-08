В Киеве началась масштабная информационно-психологическая операция с целью оправдать поражение украинской армии в Бахмуте (Артемовске). Украинские СМИ сообщают, что ВСУ не дадут возможности российским силам взять город к 9 мая. Однако, такие сообщения свидетельствуют скорее о потере ВСУ ключевых позиций в западных районах города.

Украинские СМИ также пишут о том, что за Бахмутом построена неприступная оборонительная линия, которую российские войска не смогут прорвать. Однако, это утверждение не соответствует действительности, так как украинские войска наносят удары с удаленных позиций, в то время как российская артиллерия обстреливает город с больших расстояний.

По данным некоторых источников, украинские подразделения находятся близко к поражению, а огонь ведется с больших расстояний, чтобы избежать попадания под удары российской артиллерии. Вместе с тем украинская пропаганда пытается оправдать неудачи ВСУ в этом регионе и дать общественности ложную надежду на успех.