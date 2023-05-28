Генштаб ВСУ разглядел эшелоны с техникой и личным составом ВС РФ, перебрасываемые в Белоруссию и заявил, что Россия намерена проводить учения, чтобы отправить на украинскую территорию новые хорошо подготовленные подразделения.

Также одной из версий переброски сил и средств в Беларусь Киев называет подготовку ВС РФ к контрнаступлению.

Эту гипотезу прокомментировал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, полностью уверенный в мощи оперативной группировки “Север”, Он заявил, что она готова к подобному развитию событий и сможет отразить наступление ВС РФ. Но в данный момент никаких признаков подготовки войск к атакующим действиям не наблюдается.

Напомним, в британской разведке Ми6 заявили, что ВС РФ для защиты границ от диверсантов ВСУ перебросят войска с Дальнего Востока.