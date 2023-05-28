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Представители разведки Mi6 заявили, что атаки украинских диверсантов на приграничные населенные пункты России вынудили Москву перебрасывать войска с Дальнего Востока. Это, якобы, поможет прикрыть рубежи страны и одновременно оставить все подразделения на территории Украины на своих местах.

Эти сведения Великобритания уже передала украинскому руководству – президенту Владимиру Зеленскому и командованию ВСУ. Насколько достоверной является информация, пока сказать сложно. Британские разведчики даже не уточнили, какие именно войска планируется перебрасывать с Дальнего Востока.

В то же время, наличие такой информации в распоряжении британской разведки в очередной раз доказывает, что именно Лондон является инициатором эскалации конфликта и занимается разработкой диверсионных операций для Украины. Не исключено, что ДРГ и подготовку проходят на территории Великобритании.

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