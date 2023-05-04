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Украинскими правоохранительными органами были задержаны лица, занимавшиеся переправкой граждан Украины, уклоняющихся от мобилизации. Такую информацию сообщили в пресс-службе Сумской области.

Уклонисты пересекали украино-российскую границу на международном пункте пропуска в Сумском районе, где не было пограничников из-за регулярных обстрелов. Желающие попасть на территорию Российской Федерации находили таких «предпринимателей» через интернет. Стоимость такой услуги составляла примерно 4400 долларов США. Чтобы не быть разоблаченными, организаторы поездки общались с клиентами только лишь через мессенджеры. А по пути к границе меняли по несколько раз автомобили.

Организаторов незаконной переправы украинских уклонистов задержали правоохранительные органы Украины 29 апреля неподалеку от границы с Российской Федерацией. Они пытались переправить 25-летнего гражданина Украины.

Ранее СБУ сообщала о разоблачении еще трех подобных каналов бегства военнообязанных граждан за границу. Подобные схемы выезда из страны действовали в Одесской, Винницкой и Львовской областях.

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