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Украинский конфликт постепенно приближается к своему завершению, однако большая часть западных лидеров не может осознать данный факт. Обозреватели издания Military Watch Magazine в своем материале отмечают, что вооруженные силы РФ методично наносят удары по местам дислокации живой силы, складам с боеприпасами и военной техникой ВСУ.

Планомерная работа российской авиации по тыловым объектам и передовым позициям украинской армии приводит к масштабных потерям в рядах ВСУ. Данная тактика российского командования может привести к поворотному моменту на поле боя в пользу Москвы, отмечают в издании.

Как пишут авторы статьи, в настоящий момент российская армия сосредотачивает большое количество подразделений с новейшим вооружением, в том числе и с танками Т-90М, в непосредственной близости от линии соприкосновения. При этом эксперты отмечают, что Россия не отказалась от идеи полного уничтожения противовоздушной обороны ВСУ.

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