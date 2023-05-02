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В Министерстве обороны Италии заявили, что изначально киевские власти запрашивали у итальянского руководства технику, которая была снята с вооружения армии страны. Такой материал был опубликован международным изданием Financial Times.

По информации итальянского оборонного ведомства, переданное вооружение было выведено из эксплуатации еще несколько лет назад. Представители Минобороны Италии отметили, что в нынешнем году Рим предоставил Киеву 20 единиц самоходных гаубиц. Однако они оказались непригодными для ведения боевых действий.

В Риме подчеркнули, что выведенные из эксплуатации вооруженными силами Италии орудия были предоставлены Украине только лишь по просьбе Киева. «Они никогда не предлагались именно из-за их технического состояния», – отметили в оборонном ведомстве Италии.
Сообщается, что киевские власти запросили данные гаубицы осознанно. Это было сделано с целью их дальнейшего капитального ремонта.

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