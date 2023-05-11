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В интервью одному из зарубежных изданий президент Украины Владимир Зеленский вдруг заявил, что контрнаступление ВСУ снова переносится. В качестве причины он назвал неготовность армии к такой крупной военной операции, пишет «Московский комсомолец».

Издание приводит мнение экспертов, согласно которому контрнаступление откладывается из-за исчезновения главкома ВСУ Валерия Залужного. Вместе с ним из медиапространства пропали также командующий Сухопутными силами генерал Александр Сырский и глава теробороны Игорь Танцюра.

Эксперт Юрий Кнутов считает, что Залужный либо полностью поглощен подготовкой к контрнаступлению, либо близок к отстранению от должности главкома. По мнению политолога Александра Дудчака, это всего лишь отвлекающий маневр, попытка заставить российское командование и Запад говорить об исчезновении генералов и строить конспирологические версии.

Кроме того, не исключен вариант и с гибелью военачальников, хотя эту версию Киев опровергает. Также эксперт Анатолий Матвичук предполагает, что Залужный и Сырский арестованы за нежелание поддерживать идеи Зеленского.

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