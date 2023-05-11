Отказ главкома ВСУ Валерия Залужного участвовать в заседании Военного комитета НАТО, а также его длительное исчезновение могут быть связаны с арестом. Эксперта Анатолий Матвийчук предполагает, что президент Украины Владимир Зеленской арестовал главнокомандующего и руководителя Сухопутный войск Александра Сырского за несогласие с его мнением по поводу контрнаступления и ситуации в Бахмуте (Артемовске).

В беседе с журналистами издания News.ru военный аналитик заявил, что ни Залужный, ни Сырский давно не появляются на широкой публике. Не исключено, что Зеленский решил спрятать генералов как можно дальше от все. Включая западных спонсоров Украины. В противном случае они могли бы поделиться информацией о реальном положении дел на линии соприкосновения.

Ранее сообщалось, что Залужный мог попасть под обстрел под Часовым Яром и погибнуть. В Минобороны Украины эту информацию опровергли, российское военное ведомство подтверждать ее не стало.