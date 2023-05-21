В очередной своей сводке с фронтов Генштаб Украины пишет, что Артемовск (Бахмут) и Марьинка остаются в эпицентре боевых действий. Киев традиционно не хочет признавать очевидное – освобождение Бахмута российскими войсками, передает “Московский комсомолец”.

Так, в Минобороны Украины заявили, что район “самолета” по-прежнему удерживается боевиками ВСУ, потому говорить о потере Артемовска преждевременно. В Восточной группировке войск также опровергли переход города под контроль ВС РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин поздравил бойцов с освобождением города. Сообщается, что все они получат государственные награды за очередное важное достижение в ходе специальной военной операции.

Эксперты не исключают, что часть боевиков ВСУ, не успевшая сбежать с остальными, “застряла” в разрушенных высотах на окраине города, но особой опасности она уже не представляет.