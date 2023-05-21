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В руинах многоэтажек на западе Артемовска остались украинские подразделения, которые не успели сбежать из города с остальными силами. Скорее всего, они находятся в “котле”, пишет портал “Русская весна”.

Напомним, что Минобороны РФ подтвердило освобождение Артемовска от украинской оккупации. Ведомство сообщило, что штурмовые отряды при поддержке войск РФ выбили противника из населенного пункта, который полностью перешел под контроль России после 224 дней сражения. Ключевую роль в его освобождении сыграла ЧВК “Вагнер”, представители которой подняли над городом российский флаг.

Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов со значимым успехом в специальной военной операции и заявил, что все принимавшие участие в освобождении Артемовска будут представлены к наградам.

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