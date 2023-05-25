Польский генерал Вальдемар Скшипчак ранее заявил, что Польша готовится к “восстанию в Белоруссии” и намерена поддержать его своими Вооруженными силами. Это высказывание прокомментировал Герой России, ветеран разведки Рустем Клупов.
Он отметил, что подготовка Польши к боевым действиям уже видна невооруженным глазом. Она вырубает леса рядом с городами Граево и Кольно в непосредственной близости от границы, где собирается устраивать склады с боеприпасами и вооружением. При этом эксперт считает, что целью Варшавы является совсем не Беларусь, а Калининград.
Она пояснил, что именно в этом городе находятся российские ВС, которые способны “дотянуться” ракетами до любого населенного пункта Европы. Поэтому Польша не рискнет вторгаться в Беларусь без попытки предварительного уничтожения оборонительного района в Калининграде. Впрочем, нападение на него и на белорусскую территорию может начаться одновременно.
Клупов также обратил внимание на стягивание в Польшу натовских войск. Он отметил, что Варшава своими силами вряд ли сумеет решить задачу блокирования Калининграда, поэтому скорее всего привлечет силы Альянса. Что автоматически приведет к серьезной заварухе.
“Не будем забывать, что на польской территории размещены Пятый армейский корпус и до двух американских дивизий. Так что, скорее всего, это американские склады, а не польские. Если сейчас начнется заваруха – то, что мы называем Третьей мировой войной, Польша, соответственно, будет вести отношения с Соединенными Штатами и другими странами НАТО”, – цитирует Клупова издание “Московский комсомолец”.