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Польский генерал Вальдемар Скшипчак ранее заявил, что Польша готовится к “восстанию в Белоруссии” и намерена поддержать его своими Вооруженными силами. Это высказывание прокомментировал Герой России, ветеран разведки Рустем Клупов.

Он отметил, что подготовка Польши к боевым действиям уже видна невооруженным глазом. Она вырубает леса рядом с городами Граево и Кольно в непосредственной близости от границы, где собирается устраивать склады с боеприпасами и вооружением. При этом эксперт считает, что целью Варшавы является совсем не Беларусь, а Калининград.

Она пояснил, что именно в этом городе находятся российские ВС, которые способны “дотянуться” ракетами до любого населенного пункта Европы. Поэтому Польша не рискнет вторгаться в Беларусь без попытки предварительного уничтожения оборонительного района в Калининграде. Впрочем, нападение на него и на белорусскую территорию может начаться одновременно.

Клупов также обратил внимание на стягивание в Польшу натовских войск. Он отметил, что Варшава своими силами вряд ли сумеет решить задачу блокирования Калининграда, поэтому скорее всего привлечет силы Альянса. Что автоматически приведет к серьезной заварухе.

“Не будем забывать, что на польской территории размещены Пятый армейский корпус и до двух американских дивизий. Так что, скорее всего, это американские склады, а не польские. Если сейчас начнется заваруха – то, что мы называем Третьей мировой войной, Польша, соответственно, будет вести отношения с Соединенными Штатами и другими странами НАТО”, – цитирует Клупова издание “Московский комсомолец”.

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