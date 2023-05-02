Как сообщает глава пресс-центра группировки сил «Юг» Вадим Астафьев, подразделения ракетно-артиллерийских сил российской армии нанесли удар по территории железнодорожной станции, расположенной в Краматорске.

По его словам, вооруженные силы Российской Федерации уничтожили вагоны с боеприпасами украинской армии на Соледарско-бахмутском направлении при помощи реактивных систем залпового огня «Торнадо-С».

Штурмовая авиация группировки «Центр» ВС России нанесла огневое поражение восьми опорным пунктам вооруженных сил Украины, расположенным на красно-лиманском направлении. Об этом сообщает глава пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Всего на красно-лиманском направлении вооруженные силы Российской Федерации нанесли огневое поражение по 170 выявленным позициям размещения живой силы и средств огневого поражения противника.

Напомним, что наиболее ожесточенные боевые действия в настоящий момент идут на Артемовском и Авдеевском направлениях, где штурмовые группы российских сил постепенно продвигаются вперед.