Подразделения вооруженных сил Российской Федерации отразили все атаки украинской армии на Соледарском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации в своей ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что вооруженные силы Украины не смогли прорвать оборону российских сил. Всего противник предпринял 26 попыток атаковать на разных участках линии боевого соприкосновения на Соледарском направлении, общая протяженность которого составляет примерно 95 километров.

Командование ВС Украины отправило на штурм российских позиций более тысячи штурмовиков при поддержке 40 танков. Потери противника, по данным Минобороны России, составили более 540 военнослужащих, 8 танков и около 20 единиц различной военной техники.

При этом на Артемовском направлении российские подразделения ВДВ отбили все атаки украинских штурмовых групп, пытавшиеся атаковать с флангов. В самом городе российские силы продолжают штурмовать последние укрепрайоны противника, расположенные на западных окраинах.