Министерство обороны России опубликовало видеокадры штурма украинских позиций в населенном пункте Спорное, расположенном неподалеку от Артемовска (украинское название Бахмут). Отмечается, что штурмовать украинских боевиков отправились российские бойцы на пяти танках и двух боевых машинах пехоты.

Стоит отметить, что видеокадры были сняты при помощи беспилотного летательного аппарата, управляемого оператором – бойцом ВС РФ. На записи можно увидеть, как укрепрайон ВСУ атакуют российские танки. Также на видео показана высадка мотострелков из боевых машин пехоты.

Как отметил один из бойцов ВС России, осуществлять штурмовые действия укрепрайона противника пришлось в несколько этапов. Изначально российскими силами был произведен захват северной части лесной полосы, а затем они взяли штурмом сам опорный пункт в южном направлении. После совершения всех этих действий с северной части украинский блокпост был окружен российскими десантниками.