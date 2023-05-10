В Пентагоне не могут понять, каким образом российские ВС так быстро научились сбивать ракеты реактивных систем залпового огня HIMARS. Американский журнал Military Watch пишет, что при таких раскладах РСЗО станут совершенно бесполезными в более масштабном противостоянии, так как Россия первым делом нанесет удары по натовским спутникам, чтобы лишить противника возможности проводить разведку и наводить боевые системы на цели из космоса.

В Пентагоне заявляют, что давно знают об успехах ВС РФ, все чаще сбивающих ракеты GLMRS комплексов HIMARS. Но вот понять, каким образом они добились подобных результатов и снизили эффективность M142, военные аналитики США не могут, передает РИА Новости.

Причины этого разъяснил военный корреспондент Дмитрий Стешин. Он пояснил, что российские военные стали строго соблюдать «радиогигиену», увеличили эффективность контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы с американскими РСЗО, а также перестали оставлять транспортные средства и технику в непосредственной близости от штабов и других важных объектов.