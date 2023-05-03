На Западе предпринимают различные попытки «замести следы» в деле с диверсией на российских газопроводах СП-1 и СП-2. Сначала обвинения во взрывах были направлены в адрес России, затем представителям России отказали в доступе к расследованию. Позже была выдвинута версия о загадочной украинской группе, но она была быстро опровергнута.

Тем не менее, европейские следователи все еще должны предоставить какой-то результат, и, по всей видимости, они решили вернуться к первоначальной версии.

СМИ Германии, Дании и Швеции распространили информацию о том, что в ходе расследования были обнаружены доказательства нахождения российского военного корабля SS-750 в районе «Северного потока» в момент взрыва.

Однако, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге опровергла такие заявления, отметив, что они являются ничем иным, как выдумкой, призванной лишь еще сильнее запутать ситуацию.