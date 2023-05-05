ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В одном из городских дворов Белгорода житель Петр К. обратил внимание властей и общественности своей жалобой на только что покрашенный бордюр.

В своем сообщении мэру Валентину Демидову в соцсети, гражданин выразил недовольство покраской с использованием желтой и голубой краски.

Он спросил, правильно ли в сложившейся обстановке, перед праздником Победы, который пройдет 9 мая, раскрашивать бордюры таким образом, и выразил возмущение тем, что это напрягает жителей соседних домов, чьи родственники участвуют в специальной военной операции на Украине.

Мэр пока не ответил на сообщение, но некоторые пользователи, подписанные на его страницу, поддержали жалобу гражданина, считая покраску бордюров явным вредительством.

Вам может понравиться

В Германии назвали основную слабость немецких танков Leopard

Эксперты на Западе ожидают наступления украинских Вооруженных сил и полностью верят в его успех. Некоторые полагают, что в авангарде будут немецкие танки Leopard, однако журналисты Bild* указывают на их слабости,

Медведев назвал Борреля наглым старым дураком за слова об атаке БПЛА на Кремль

Заместитель председателя Совбеза РФРоссии Дмитрий Медведев в своем аккаунте в Твиттере назвал главу внешнеполитической службы Европейского союза Жозепа Борреля «наглым старым дураком» в ответ на его заявление по поводу атаки

ВКС России уничтожили бронетехнику ВСУ для контрнаступления в районе Орехово на Запорожском направлении

Вооруженные силы Украины попытались провести атаку на Запорожском направлении в окрестностях населенного пункта Орехово, однако российские силы успешно отразили все попытки противника прорвать оборону. Об этом сообщает портал «Русская весна».