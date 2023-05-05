В одном из городских дворов Белгорода житель Петр К. обратил внимание властей и общественности своей жалобой на только что покрашенный бордюр.

В своем сообщении мэру Валентину Демидову в соцсети, гражданин выразил недовольство покраской с использованием желтой и голубой краски.

Он спросил, правильно ли в сложившейся обстановке, перед праздником Победы, который пройдет 9 мая, раскрашивать бордюры таким образом, и выразил возмущение тем, что это напрягает жителей соседних домов, чьи родственники участвуют в специальной военной операции на Украине.

Мэр пока не ответил на сообщение, но некоторые пользователи, подписанные на его страницу, поддержали жалобу гражданина, считая покраску бордюров явным вредительством.