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Мэр деревни Керепеш, расположенной в Венгрии, призвал украинских беженцев покинуть территорию города и вернуться на родину. Он заявил, что не может мириться с изнасилованиями, которые, по его словам, совершили украинские рабочие над двумя местными жительницами.

Глава администрации опубликовал соответствующее видео в социальных сетях. Он сообщил, что ранее из общежития, где проживают рабочие из Закарпатья, поступили две жалобы на то, что гастарбайтеры с Украины изнасиловали девушку в возрасте 16 лет и 22-летнюю женщину.

В общежитии, где живут украинские рабочие, мэр призвал правоохранительные органы бороться не только с этими преступлениями, но и с другими, и обеспечивать защиту мирных граждан Венгрии.

Ранее сообщалось, что в Польше украинская беженка напала с ножом на сотрудницу банка PKO Bank Polski в городе Перемышль.

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