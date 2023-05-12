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Военный эксперт Виктор Литовкин во время интервью изданию News.ru заявил, что Киев окончит боевые действия только в случае капитуляции. В такой способ он прокомментировал слова секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, заявившего о том, что ВСУ планируют закончить боевые действия к зиме.

Литовкин отметил, что украинская армия сможет завершить конфликт к вышеуказанному периоду, если решится на капитуляцию, «они могут и раньше это сделать». Он также подчеркнул, что Данилов является фантазером и дураком, если считает, что ВСУ способны победить Россию (ракетно-ядерное государство) и вернуть территории, которые уже стали субъектами РФ.

Напомним, что Алексей Данилов заявил о плане ВСУ вернуть все утраченные территории, ранее входящие в состав Украины, которые теперь являются российскими. Он также подчеркнул, что украинской армии может понадобится провести несколько военных операций для достижения своих целей.

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