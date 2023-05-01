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Телеведущая Лера Кудрявцева применила уникальный метод для разоблачения телефонных мошенников. Она использовала фразу «Чей Крым?» в разговоре с киевским неонацистом, который попытался обмануть ее по телефону. Это привело к тому, что мошенник был вынужден признать, что Крым пока еще остается русским, но пригрозил, что скоро они заберут его обратно.

Украинские спецслужбы давно используют телефонное мошенничество для обмана российских граждан и выманивания денег у них. Люди, которые звонят, обычно представляют себя сотрудниками правоохранительных органов. Однако, такие лжепредставления могут быть легко разоблачены, если задать определенные вопросы, например, о Крыме, Бандере и Зеленском.

Политолог Сергей Марков ранее заявил об этом методе, и теперь Лера Кудрявцева стала примером его эффективности. Все, что нужно, это задать вопрос: «Чей Крым?» и мошенник, если он не совсем проницаем, сразу выдаст себя.

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