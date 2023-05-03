Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал удар двух беспилотников по Кремлю, запущенных украинскими Вооруженными силами, актом международного терроризма, организованным с участием западных спецслужб.

Он отметил, что эти действия должны быть юридически квалифицированы как терроризм со всеми вытекающими последствиями.

Коротченко считает, что попытка была тесно скоординирована со спецслужбами Соединенных Штатов Америки и Великобритании, которые могли передать информацию о графике и местах нахождения первых лиц руководства России.

Он также добавил, что операция была проведена в сотрудничестве с Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Однако, стоит отметить, что данные об участии западных спецслужб в данном инциденте официально не подтверждаются.