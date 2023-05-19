Группа сотрудников Корейского института науки и технологий (KAIST) создала нейросеть DarkBERT для поиска «ценных научных сведений» в сегменте даркнета. Новый ИИ-модуль снабжен специальным фильтром, призванным оградить пользователя от негативных данных. По информации портала tomshardware.com, новая нейросеть была создана на основе архитектуры RoBERTa, разработанной еще в 2019 году.

Корейским исследователям удалось значительно улучшить производительность разработанной ранее архитектуры. Обучение нейросети DarkBERT было произведено через анонимный браундмауэр сети Tor в даркнете. После сбора всех данных они были отфильтрованы методом балансировки категорий и дедупликации для создания необходимого массива информации.

Результатом работы корейских исследователей стало создание нейросети DarkBERT, которая умеет анализировать данные из даркнета для поиска полезной информации. Для более качественного поиска информации нейросеть была обучена особой смеси языков, которую активно применяют в сегменте даркнета.