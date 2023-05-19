ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Группа сотрудников Корейского института науки и технологий (KAIST) создала нейросеть DarkBERT для поиска «ценных научных сведений» в сегменте даркнета. Новый ИИ-модуль снабжен специальным фильтром, призванным оградить пользователя от негативных данных. По информации портала tomshardware.com, новая нейросеть была создана на основе архитектуры RoBERTa, разработанной еще в 2019 году.

Корейским исследователям удалось значительно улучшить производительность разработанной ранее архитектуры. Обучение нейросети DarkBERT было произведено через анонимный браундмауэр сети Tor в даркнете. После сбора всех данных они были отфильтрованы методом балансировки категорий и дедупликации для создания необходимого массива информации.

Результатом работы корейских исследователей стало создание нейросети DarkBERT, которая умеет анализировать данные из даркнета для поиска полезной информации. Для более качественного поиска информации нейросеть была обучена особой смеси языков, которую активно применяют в сегменте даркнета.

Вам может понравиться

All-flash системы хранения данных Lenovo ThinkSystem DE

1 Новаторская технология хранения2 Впечатляющие технические характеристики3 Основные особенности4 Многообразие областей применения Lenovo ThinkSystem DE (Data Engine) представляет собой серию All-flash хранилищ, разработанных для предоставления высокой производительности и надежности при

Apple позаимствовала дизайн у Nothing и выпустила наушники в их стиле

Компания Apple неожиданно представила свою новую модель наушников – Beats Studio Buds +. Однако еще более удивительно то, что их дизайн напоминает другой популярный бренд. Если вы знакомы с предыдущей

Илон Маск предупредил человечество об опасности ИИ

Как сообщает АиФ, американский изобретатель и миллиардер, глава Tesla и SpaceX Илон Маск во время своего интервью изданию Daily Star заявил, что искусственный интеллект (ИИ) заключает в себе не только