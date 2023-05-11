На конференции разработчиков, которая прошла 10 мая, компания Google проинформировала о выпуске нейросети PaLM 2, разработанной OpenAI. Этот новый продукт станет основой для чат-бота Google Bard.

Новая нейросеть PaLM 2 обладает обширным набором данных, включая научные статьи и веб-страницы, в составе которых есть математические выражения. Это позволяет проекту демонстрировать впечатляющие возможности в области логики, рассуждений на основе здравого смысла в сочетании с математикой.

PaLM 2 был обучен на большом объеме данных по различным языкам программирования. Это значит, что он превосходит наиболее популярные языки, такие как Python и JavaScript. В отчете отмечается, что нейросеть PaLM 2 способна работать более чем на ста языках и может быть запущена даже на смартфонах.