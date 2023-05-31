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ВСУ существенно активизировали артиллерийские удары по позициям ВС РФ. Буквально за час по шести из них “прилетело” 74 снаряда крупных калибров, рассказал командир батальона “Восток” Александр Ходаковский.

Он отметил, что на каждую из позиций противник выпускал 11-17 боеприпасов, причем делал это методично и с высокой точностью. Это весьма серьезная опасность, так как на одной позиции находится не более 4-6 военнослужащих. То есть украинские боевики на каждого из российских солдат готовы тратить по 2-4 крупнокалиберных снаряда.

“Слава Богу, все целы. Одно угнетает: мы так и не ответили”, – прокомментировал вражеский артиллерийский обстрел Александр Ходаковский.

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